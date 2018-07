Lettera aperta dell’USD Castellazzo Calcio

La Juniores dell’USD Castellazzo Calcio, arrivata 6° nel Campionato Nazionale 2017/2018, retrocessa “a tavolino” nel Campionato Provinciale della prossima stagione con una deliberazione cervellotica e sbagliata dal Comitato Regionale del Piemonte della F.I.G.C .

L’USD Castellazzo Calcio informa che nei giorni scorsi il Comitato Regionale del Piemonte della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deliberato, tra le altre cose, che la propria squadra appartenente alla Categoria Juniores dovrà disputare il Campionato Provinciale per l’annata 2018/2019.

Premesso, onde non ingenerare alcun equivoco, che la scrivente non disprezza per nessun motivo la partecipazione al suddetto campionato provinciale, l’USD Castellazzo sente il bisogno di rendere pubblico il proprio disagio sportivo e morale in relazione alle deliberazioni assunte ed ai criteri utilizzati per definire, nei fatti, la retrocessione a tavolino della nostra squadra Juniores.

Squadra che partecipa dal 1993 al campionato Regionale con due puntate, qualificanti ed importanti, nel campionato nazionale con il conseguimento del 6° posto nell’ultima annata 2017/2018, dove la prima squadra partecipante al campionata nazionale di serie D è purtroppo retrocessa.

In ogni caso a livello nazionale le squadre juniores di società retrocesse dal campionato Serie D vengono ammesse di diritto ai campionati di livello regionale di categoria.

Prendiamo inoltre atto che il Comitato Piemontese nella compilazione della graduatoria delle società non aventi titolo, con una decisione cervellotica non ha tenuto conto del criterio citato a livello nazionale, abbiamo assistito alla pubblicazione di una graduatoria dove la nostra squadra Juniores viene classificata al 9° posto, partendo dal presupposto che solamente le prime quattro classificate saranno “ripescate” a livello regionale, dietro, per fare un esempio, ad altre compagini classificatesi al 5° posto in un campionato provinciale.

Atteso tutto quanto sopra scritto l’USD Castellazzo considera i criteri utilizzati e le deliberazioni assunte, sulla materia in oggetto, da parte del Comitato Piemontese FIGC assolutamente fuorvianti e gravemente lesivi dei valori sportivo agonistici e dei risultati ottenuti sul campo dalle Società calcistiche.

Non appare esagerato, al cospetto di simili deliberazioni e comportamenti, affermare che in tale modo si danneggia il calcio e si offenda la dignità e l’impegno di tanti giovani e le loro famiglie che si costringono a pesanti sacrifici pur di assicurare la partecipazione ad una attività sportiva dei propri figli.

In tale contesto l’USD Castellazzo denuncia la pesante discriminazione subita con un danno grave e profondo che penalizza la propria squadra Juniores e con essa la Società e tutti coloro che con grande dedizione partecipano ed operano per il solo obiettivo di “fare calcio” e permettere a molti giovani di fare attività sportiva.

A puro titolo di correttezza espositiva ricordiamo che la nostra Società opera nel mondo del calcio dal 1982, partecipando ininterrottamente dal 2003 al 2015 al campionato di Eccellenza, disputando due campionati in Serie D Nazionale negli anni 2015/2016 e 2017/2018.

Attualmente più 150 ragazzi partecipano all’attività agonistica a livello giovanile e la prima squadra è regolarmente iscritta al campionato di Eccellenza, tutto ciò con la profusione di un grande impegno e lavoro come già ricordato.

L’USD Castellazzo nel ribadire l’arbitrarietà del trattamento subito che ha prodotto una autentica ingiustizia, auspica che vi siano ancora le possibilità per consentire alla propria squadra Juniores di partecipare al campionato di livello Regionale, in caso contrario si riserva di assumere le iniziative che riterrà più opportune per la tutela della propria attività agonistico sportiva e dell’immagine societaria.

IL Presidente USD Castellazzo

Cosimo Curino