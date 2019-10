Sabato lo spettacolo di Michele Cafaggi con le bolle giganti al Teatro Sociale di Valenza

Riparte anche nella stagione 2019-2020 al Teatro Sociale di Valenza “SabatoPomeriggioTeatro&CinemainFamiglia”, la doppia proposta dedicata ai più piccoli: ogni sabato pomeriggio – a partire dal 19 ottobre e fino al 22 febbraio – 15 appuntamenti di cinema e teatro sono proposti a tutte le famiglie per intrattenere e divertire, alternando film noti di recente uscita e spettacoli dal vivo selezionati tra le realtà più interessanti del panorama italiano per l’infanzia.

Il primo rendez-vous sarà, sabato 19 ottobre (ore 16.30), con Michele Cafaggi, artista strabiliante delle bolle giganti, che torna a Valenza dopo lo strepitoso sold out nella scorsa stagione. Cafaggi, stavolta, è il protagonista, nonché l’autore, di “Ouverture des Saponettes”, un concerto per bolle di sapone, con la regia di Davide Fossati e la produzione Studio TA-DAA!.

Un eccentrico direttore d’orchestra porterà il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca. Un racconto visuale, senza parole, che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo, che attualmente conta più di 1000 repliche, è nato nel 2003 ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone. È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show” su Rai 3, “Mattina in famiglia”, Rai 1, “Bontà loro” Rai 1, Tg2, GT Ragazzi, Rai International, etc.

La programmazione teatrale del “SabatoPomeriggioTeatro&CinemainFamiglia”, proposta dalla direzione artistica di Roberto Tarasco in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e TRG-Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, intende ripercorrere l’obiettivo perseguito dal Teatro di Valenza anche nelle scorse stagioni: ovvero aprire le porte al pubblico più giovane, offrendo una occasione ulteriore di conoscenza, stimolo alla curiosità e divertimento.

Rinnovata, anche quest’anno, la collaborazione con NOVACOOP di Valenza che, per gli spettacoli del sabato pomeriggio ci consente di proporre ai bambini la merenda, una ulteriore occasione di condivisione e festa in teatro.

Biglietti: posto unico 5 euro. Dal quarto componente della stessa famiglia: 3 euro

La merenda, come detto, viene offerta al giovane pubblico prima degli spettacoli.

Successivo spettacolo per la famiglia sarà sabato 2 novembre, stavolta con il cinema e la proiezione pomeridiana del film Disney “I re Leone” (doppia proiezione ore 15.30 e 17.30).