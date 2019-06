Il solstizio dei poeti a Gavi

Si terrà a Gavi, nella serata del 21 giugno (ore 21,00), l’ormai annuale appuntamento del Solstizio dei poeti, organizzato dalla Biennale di poesia di Alessandria in preparazione della XX edizione, che si terrà nel 2020.

Il Bed and Breakfast “Al cortile di Gavi”, situato proprio nella piazzetta principale del paese, ospiterà una lettura di diversi poeti rappresentativi delle più vitali tendenze della poesia italiana provenienti da Piemonte, Toscana, Liguria e Lombardia.

Si tratta di una grande occasione per apprezzare – in un contesto informale e già vacanziero – la varietà e la ricchezza della poesia nazionale (vanto universalmente riconosciuto della cultura italiana) ma anche per celebrare il lavoro della Biennale di poesia di Alessandria, da quaranta anni motore e punto di riferimento obbligato dell’attività letteraria nella nostra zona e a livello nazionale – nonostante, sia detto in chiaro, il crescente disinteresse di quegli enti pubblici che invece dovrebbero supportare, portare ad esempio e proteggere quella che è la più antica manifestazione del genere.