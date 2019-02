Oggi alle ore 15,40 circa i Vigili del Fuoco della sede centrale di Alessandria e personale di autobotte sono intervenuti in Casale Monferrato, via Giovanni Celoria 8 angolo via Federico Callori per l’incendio di un appartamento sito al 1° piano di uno stabile di 4 piani. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno ritrovato una persona carbonizzata di sesso femminile.

Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri.