Il presidente Trump: "Azzerata l'immigrazione illegale"

Gen 21, 2026
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il confine americano sarebbe oggi “il più sicuro della storia”, sostenendo che gli attraversamenti illegali siano crollati fino a quasi azzerarsi. Secondo Trump, per 8 mesi consecutivi nessun immigrato illegale sarebbe stato ammesso negli USA, mentre resterebbero attivi canali di ingresso legale con requisiti stringenti. Il presidente ha inoltre parlato di una “migrazione inversa” per la prima volta in 50 anni, attribuendola all’espulsione degli immigrati irregolari, spesso definiti criminali.xp6/sat/gtr

