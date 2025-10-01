Ucraina, Meloni: “L’offensiva della Russia è fallita”

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “Lo scenario continua ad essere di provocazione e ho già detto perché aumentano le provocazioni: credo che, una parte, ci sia il tentativo della Russia di impedire che i Paesi europei inviino altri sistemi di difesa antiaerea in Ucraina. Dall’altra, penso che la Russia abbia anche la necessità di non far notare il fatto che era annunciata un’offensiva estiva e che questa è fallita. Penso che dobbiamo ragionare con sangue freddo, non rispondere alle provocazioni e bisogna attrezzarsi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa prima del Consiglio europeo. ads/mca2

