IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, Meloni: “L’offensiva della Russia è fallita”

Di

Ott 1, 2025
COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “Lo scenario continua ad essere di provocazione e ho già detto perché aumentano le provocazioni: credo che, una parte, ci sia il tentativo della Russia di impedire che i Paesi europei inviino altri sistemi di difesa antiaerea in Ucraina. Dall’altra, penso che la Russia abbia anche la necessità di non far notare il fatto che era annunciata un’offensiva estiva e che questa è fallita. Penso che dobbiamo ragionare con sangue freddo, non rispondere alle provocazioni e bisogna attrezzarsi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa prima del Consiglio europeo.ads/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA

Piemonte in Giappone, il presidente Cirio: “Nutrire è il tema della nostra offerta”

Ott 1, 2025
Economia Video

Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca Video

Frode nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, 5 arresti

Ott 1, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca

Palermo: imprenditori denunciano pizzo, 2 arresti

Ott 1, 2025
Attualità IN EVIDENZA

Piemonte in Giappone, il presidente Cirio: “Nutrire è il tema della nostra offerta”

Ott 1, 2025
Economia Video

Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca Video

Frode nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, 5 arresti

Ott 1, 2025