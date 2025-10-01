Il ministro Schillaci: “Per i tumori l’arma migliore è la prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è la migliore arma che abbiamo contro le malattie e i tumori. Soprattutto è la migliore arma che dobbiamo usare per far sì che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è bellissimo, continui ad essere sostenibile e continui a fare quanto scritto nell’art. 32 della Costituzione: dare cure a tutti, soprattutto alle persone più povere”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 15^ edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna. xb1/trl/mca2

Navigazione articoli