Il ministro Schillaci: “Per i tumori l’arma migliore è la prevenzione”

Di

Ott 1, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è la migliore arma che abbiamo contro le malattie e i tumori. Soprattutto è la migliore arma che dobbiamo usare per far sì che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è bellissimo, continui ad essere sostenibile e continui a fare quanto scritto nell’art. 32 della Costituzione: dare cure a tutti, soprattutto alle persone più povere”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 15^ edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna.xb1/trl/mca2

Di

