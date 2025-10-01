Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Precipita aereo dell’Aeronautica, morti i 2 militari a bordo

Di

Ott 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Un velivolo dell’Aeronautica Militare, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. A bordo del T-260B del 70° Stormo di Latina, c’erano due militari, morti nell’impatto.
“Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”, ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Sono profondamente addolorato – così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani – per la scomparsa di due militari dell’Aeronautica Italiana rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al generale Conserva e a tutta l’Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime”.

– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Piemonte in Giappone, Cirio “Nutrire è il tema della nostra offerta”

Ott 1, 2025
IN EVIDENZA

Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca Video

Frode nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, 5 arresti

Ott 1, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Piemonte in Giappone, Cirio “Nutrire è il tema della nostra offerta”

Ott 1, 2025
IN EVIDENZA

Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca Video

Frode nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, 5 arresti

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca

Messina: confiscati beni per 6 milioni a 2 coniugi legati alla mafia

Ott 1, 2025