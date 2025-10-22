IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, Meloni: “La nostra posizione non cambia”

Ott 22, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Sull’Ucraina la nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili, alle immagini delle città sistematicamente bombardate dai russi. La popolazione civile resiste eroicamente da quasi 4 anni a un conflitto su larga scala. Questo cinismo della Russia non si è fermato nemmeno di fronte ai convogli che trasportavano beni di prima necessità”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.xb1/sat/mca3
Fonte video: Senato

