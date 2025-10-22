IN EVIDENZA Politica Video

La premier Meloni: "L'Italia si presenta con autorevolezza al Consiglio europeo"

Ott 22, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Il consiglio europeo si terrà in un frangente internazionale estremamente complesso. L’Italia si presenta al compimento del 3° anno di governo forte di una stabilità rara, di un ritrovato protagonismo internazionale e di indicatori economici solidi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.I riconoscimenti internazionali riportano l’Italia dove merita di stare, cioè in serie A, e mostrano la correttezza delle strategie di bilancio. Il Paese si presenta con autorevolezza al tavolo del Consiglio europeo”.xb1/sat/mca3
Fonte video: Senato

