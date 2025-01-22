Il ministro Tajani: “La Russia vuole testare le reazioni della Nato e dell’Europa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Credo che la Russia voglia testare le reazioni della Nato e dell’Europa: è qualcosa che è sempre accaduto, nonché un modo per verificare che tipo di reazione hanno i nostri reparti e per dare segnali di forza”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle iniziative legate all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, rispondendo a una domanda dell’Italpress. “La Nato dovrà dimostrare la sua capacità, ma sono assolutamente convinto che neanche da parte russa si voglia arrivare a una terza guerra mondiale, perché le forze in campo sarebbero svantaggiose per loro. Le loro sono più mosse politiche che scelte militari, ma proprio per questo dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza per impedire che avvenga mai una guerra”.xo9/sat/mca1

(video di Stefano Vaccara)

