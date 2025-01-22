Attualità Cronaca IN EVIDENZA

La premier Meloni: “Le violenze non cambiano di una virgola la vita a Gaza”

Set 22, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-pal’, sedicenti ‘antifà, sedicenti ‘pacifistì che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su X.Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche”. 
– Foto: Ipa Agency –

Ucraina: bombardamenti russi a Zaporizhzhia, almeno 3 morti

Set 22, 2025
Milano, tensioni al corteo Pro Pal, respinto un assalto alla stazione Centrale

Set 22, 2025
La segretaria CISL, Fumarola: "No alle piazze per Gaza, sì alla raccolta fondi per aiuti"

Set 22, 2025

Banche: crescono gli investimenti in sicurezza e calano le rapine

Set 22, 2025
Trasporto marittimo, mancano navi sulla rotta Estremo Oriente-Europa

Set 22, 2025
Tennis: Musetti in finale a Chengdu, battuto Shevchenko 6-3 6-1

Set 22, 2025