ROMA (ITALPRESS) – Un infuso naturale con foglie di betulla essiccata e scorza di arancia dolce, perfetto per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso e liberarsi dalle tossine. Un aiuto semplice e salutare per rimettersi in forma e tornare a uno stile di vita equilibrato. A prepararlo è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere.

