Salute & Scienza Video

Sordità e ipoacusia: capire le differenze per prevenirle e trattarle

Di

Dic 22, 2025


MILANO (ITALPRESS) – La sordità, o perdita dell’udito, è la riduzione parziale o totale della capacità di percepire suoni che normalmente una persona con udito normale riuscirebbe a sentire. L’alterazione può riguardare uno o entrambi gli orecchi e può avere gradi diversi: lieve, moderata, grave, fino alla perdita totale dell’udito. Si stima che circa 13 milioni di italiani convivano con un disturbo uditivo in qualche grado: quando la perdita è tale da compromettere la comunicazione, la partecipazione sociale e la qualità della vita, si parla di sordità invalidante.
“Per la sordità ci sono tanti sinonimi che vanno a spiegare quanto comprendiamo di quello che sentiamo: uno può sentire un rumore ma non comprendere, oppure non sentire un rumore e quindi non comprendere”, ha dichiarato Andrea Franzetti, direttore dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria presso l’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
mgg/gsl

Di

Articoli correlati

Economia Viaggiando Video

Auto usata: ad ottobre mercato stabile

Dic 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Difesa, il ministro Crosetto incontra i militari italiani in missione in Libano

Dic 22, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Meloni: “No alla narrazione di chi contrappone il pacifismo alle forze armate”

Dic 22, 2025

Ti sei perso...

Calcio Sport

Supercoppa Italiana: vince il Napoli, Bologna battuto 2-0

Dic 23, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 23 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 22, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Politica

Manovra, il ministro Giorgetti: “Dal Governo non austerità, ma prudenza”

Dic 22, 2025
Economia Viaggiando Video

Auto usata: ad ottobre mercato stabile

Dic 22, 2025