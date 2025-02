Sistema nervoso autonomo, il collegamento tra corpo e cervello

MILANO (ITALPRESS) – Il sistema nervoso autonomo è una componente fondamentale del sistema nervoso che comanda automaticamente molte funzioni vitali, come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la digestione e la respirazione. E’ composto dal sistema nervoso simpatico, che regola la nostra attività diurna, e in situazioni di stress la risposta di lotta o fuga, e dal sistema nervoso parasimpatico, responsabile delle risposte di rilassamento e rigenerazione. Il sistema nervoso parasimpatico include diversi nervi, tra cui il nervo vago. Il disequilibrio tra queste due funzioni può contribuire allo sviluppo o all’aggravamento di numerose malattie, come quelle cardiovascolari, gastrointestinali, metaboliche e autoimmuni. Sono questi alcuni dei temi trattati da Nicola Montano, direttore della Struttura complessa di medicina, immunologia e allergologia del Policlinico di Milano, professore ordinario di Medicina interna all’Università degli Studi di Milano, e presidente della Società italiana di medicina interna, Simi, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

