IN EVIDENZA Politica Video

Il governatore Schifani: “Stanziati 5 milioni per produrre film in Sicilia”

Di

Ott 17, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Volevo darvi una bella notizia. A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia. Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c’è anche il famoso film su Biagio Conte, un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato solidarietà, amore, speranza per la città e per gli ultimi”. Lo annuncia in un video su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Questo governo ha sempre creduto nel segmento del turismo cinematografico come veicolo di promozione del nostro territorio. Dall’avvio della legislatura ad oggi abbiamo destinato oltre 25 milioni di euro in questo settore, consapevoli del fatto che per ogni euro investito c’è un effetto moltiplicatore di 3 euro. L’obiettivo è quello di attrarre sempre più case di produzione nazionali e internazionali, ma anche quello di rafforzare le imprese locali e sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio, la cultura, la storia e l’identità della Sicilia” aggiunge l’assessore al Turismo, Elvira Amata.

tvi/mca1

(Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Dalla Sicilia a New York, Fiasconaro inaugura flagship store a Soho

Ott 17, 2025
Attualità Cronaca Video

Lecce: maxi sequestro di droga al carcere “Borgo San Nicola”

Ott 17, 2025
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: emessi 2 nuovi francobolli, per la FAO e i Buoni fruttiferi postali

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Dalla Sicilia a New York, Fiasconaro inaugura flagship store a Soho

Ott 17, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Motori Sport

MotoGP: in Australia Bezzecchi vola nel venerdì di Practice

Ott 17, 2025
Attualità Cronaca

Esplodono le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia, la condanna di Meloni e Crosetto

Ott 17, 2025