TOP NEWS

Iran, Schlein “L’Italia deve insistere per un cessate il fuoco immediato”

Di

Mar 7, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti d’accordo che si debbano fermare anche le ritorsioni del regime iraniano però bisogna chiedere anche a Trump e Netanyahu di fermarsi e di tornare alla via negoziale e anche insistere per far liberare tutti i prigionieri politici del regime”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in una intervista al Tg2.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Iran, Meloni “L’Italia non intende far parte del conflitto”

Mar 7, 2026
TOP NEWS

La doppietta di Scamacca ferma l’Udinese, finisce 2-2 a Bergamo

Mar 7, 2026
TOP NEWS

Vittoria storica per l’Italrugby, Inghilterra battuta 23-18

Mar 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iran, Schlein “L’Italia deve insistere per un cessate il fuoco immediato”

Mar 7, 2026
TOP NEWS

Iran, Meloni “L’Italia non intende far parte del conflitto”

Mar 7, 2026
TOP NEWS

La doppietta di Scamacca ferma l’Udinese, finisce 2-2 a Bergamo

Mar 7, 2026
TOP NEWS

Vittoria storica per l’Italrugby, Inghilterra battuta 23-18

Mar 7, 2026