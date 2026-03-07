IN EVIDENZA

Famiglia nel bosco, Salvini “Andrò a trovarli, disgustato da questa vicenda”

Mar 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Uno stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo stato in cui voglio crescere i miei figli. In questi mesi le abbiamo provate tutte per la famiglia del Bosco, ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli, niente. Niente, le cose vanno sempre peggio. Cosa rimane da fare? Andarci. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da papà, da genitore disgustato da questa forma di violenza istituzionalizzata”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini in un video pubblicato su X.

(Fonte video: account X Matteo Salvini)

