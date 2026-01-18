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RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza

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Set 18, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Due piccole modifiche chimiche rendono un ribozima, una particolare molecola di RNA capace di accelerare reazioni chimiche, fino a 15 volte più efficiente. È quanto dimostra uno studio pubblicato su Nature Communications, frutto della collaborazione tra l’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio nazionale delle ricerche e partner internazionali. La scoperta potrà aiutare a progettare ribozimi artificiali più performanti, da utilizzare ad esempio in ambito bio-tecnologico, oltre a comprendere meglio il comportamento di questo tipo di molecola di RNA nelle prime fasi dell’evoluzione della vita. Illustra il lavoro di ricerca Alessandra Magistrato, che ha coordinato il team di ricerca dell’Istituto Officina dei Materiali del CNR.
sat/gtr/col

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