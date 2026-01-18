Mozziconi di sigaretta: SOS nei parchi italiani

ROMA (ITALPRESS) – Piccoli, numerosissimi e tutt’altro che innocui. I mozziconi di sigaretta continuano a invadere parchi, spiagge e spazi pubblici, trasformandosi in una delle forme più diffuse di abbandono dei rifiuti. A lanciare l’allarme è Legambiente con i nuovi dati dell’indagine Park Litter: dal 2018 al 2026, in 610 aree di monitoraggio per complessivi 61.000 metri quadrati, sono stati raccolti 94.624 mozziconi, quasi il 40% dei 239.000 rifiuti censiti. E per il 9° anno consecutivo sono il rifiuto più trovato.

Un problema che continua a crescere: rispetto al 2018, la loro presenza è aumentata del 9,3% sul totale dei rifiuti e del 12,6% tra quelli in plastica. E i dati dell’ultimo monitoraggio confermano la tendenza: in 65 parchi di 29 città sono stati raccolti oltre 15.000 mozziconi, il 46% di tutti i rifiuti trovati. I filtri, composti in gran parte da materiale plastico, possono frammentarsi nell’ambiente anche dopo dieci anni, rilasciando inoltre nicotina e altre sostanze tossiche. Legambiente rilancia quindi l’appello a cittadini e istituzioni in vista di Puliamo il Mondo, dal 18 al 20 settembre, chiedendo anche maggiori divieti di fumo nei parchi e l’attuazione della responsabilità estesa dei produttori di tabacco.

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