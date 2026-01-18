Aeroporti europei, più espansioni e più emissioni





ROMA (ITALPRESS) – Aeroporti sempre più grandi, più passeggeri e, di conseguenza, più emissioni. È il paradosso denunciato da Transport & Environment: in dieci Paesi europei sono previsti ampliamenti in almeno 20 città, da Londra a Parigi, da Madrid a Francoforte.

Secondo lo studio, con questi piani di espansione le emissioni del trasporto aereo potrebbero superare di due o tre volte i livelli compatibili con gli obiettivi climatici europei. E questo nonostante l’utilizzo di aerei più efficienti e carburanti sostenibili, come il SAF, ancora limitati e costosi. Il caso più critico è il Portogallo: gli ampliamenti di Lisbona e Porto porterebbero a uno sforamento di 2,8 volte il budget di carbonio. Non va meglio in Spagna, dove sono previsti interventi su 12 dei principali aeroporti. Le espansioni di Madrid, Barcellona, Palma di Maiorca e Malaga aggiungerebbero complessivamente circa 35 milioni di tonnellate di CO₂, pari alle emissioni annuali del Portogallo. Per T&E, aumentare il traffico aereo rischia di vanificare i progressi ottenuti con tecnologie e carburanti più puliti. E l’associazione chiede ai governi europei di fermare le espansioni incompatibili con gli obiettivi climatici.

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