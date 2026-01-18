Attualità IN EVIDENZA Politica Video

UE, il vicepresidente Fitto: “Kids Act misura ben ponderata, frutto di un lungo confronto”

Di

Set 18, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Una misura ben ponderata, frutto di un lungo confronto. Pensiamo che ci sia bisogno di dare una risposta molto chiara in questa direzione, soprattutto per avere una regolamentazione a tutela delle giovani generazioni. Questa modalità, fino ai 13 anni, e poi con delle modalità di controllo fino ai 16, rappresenta un primo importante segnale. Ma la presidente Von der Leyen, proprio ieri, ha già preannunciato che nei prossimi mesi torneremo su questo aspetto, per avere un ulteriore elemento di intervento che possa essere più ampio”. Lo ha detto Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo della Commissione Europeo, a margine di Fenix di Roma sulla proposta di EU Kids Act presentata ieri dalla Commissione che vieta di aprire un account social sotto i 13 anni. (ITALPRESS)xc7/trl/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Gli USA restituiscono alla Cina 64 reperti culturali e fossili

Set 18, 2026
IN EVIDENZA

Blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo dopo sassaiola contro polizia

Set 18, 2026
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza

Set 18, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Gli USA restituiscono alla Cina 64 reperti culturali e fossili

Set 18, 2026
IN EVIDENZA

Blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo dopo sassaiola contro polizia

Set 18, 2026
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza

Set 18, 2026
Attualità IN EVIDENZA Salute Video

Mozziconi di sigaretta: SOS nei parchi italiani

Set 18, 2026