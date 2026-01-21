IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente del consiglio nazionale slovacco: "L'Italia è un partner strategico"

Gen 21, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è il Paese con cui la Slovacchia ha i rapporti più intensi all’interno dell’Unione europea ed è un partner strategico”. Lo ha dichiarato, in un’intervista con l’agenzia Italpress, il presidente del Consiglio Nazionale slovacco, Richard Rasi. La più alta carica parlamentare di Bratislava ha effettuato a Roma una visita ufficiale di 2 giorni. In quest’occasione ha anche presenziato al ricevimento in onore del 33° anniversario dell’indipendenza slovacca, organizzato a Palazzo Wedekind.
Il presidente del consiglio nazionale slovacco: "L'Italia è un partner strategico"

