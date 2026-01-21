Attualità Cronaca Video

Brescia: incendio in una palazzina, salvata una neonata

Gen 21, 2026


BRESCIA (ITALPRESS) – Incendio in una palazzina di 4 piani in via Dalmazia, a Brescia. Il fumo si è rapidamente diffuso nei vani appartamenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i mezzi di soccorso. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per controlli ma al momento nessuno risulta ricoverato. Da accertare le origini del rogo. Tra le persone soccorse dai Vigili del Fuoco anche una neonata. La piccola non ha riportato ferite.

Fonte video: Marco Bencivenga

