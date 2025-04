Torino e il nuovo Parco della Salute. Il governatore Cirio: “Lavori pronti entro il 2031”

TORINO (ITALPRESS) – “Questo è il giorno da cui si parte: l’impresa vincitrice è incaricata e operativa e da qui parte il cronoprogramma. Entro il prossimo novembre si concluderà la Conferenza dei servizi, per trasformare il progetto definitivo in esecutivo, da novembre serviranno 8 mesi per la presentazione del progetto esecutivo che verrà realizzato. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2026, per arrivare al 2031 con il nuovo ospedale del Piemonte, che sarà fra i più importanti d’Italia”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a Torino per la firma del contratto di affidamento per la progettazione, costruzione e gestione del futuro Parco della Salute. xn3/trl/mca2

Navigazione articoli