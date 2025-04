PRETORIA (SUDAFRICA) (ITALPRESS) – “Stiamo lottando per la nostra libertà, in una guerra su vasta scala, da più di 3 anni, stiamo lottando contro l’occupazione russa, contro l’umiliazione del nostro popolo, contro ogni prepotenza nei confronti dell’Ucraina e degli ucraini. Stamattina il nostro paese ha subito un nuovo attacco russo su larga scala”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Pretoria, in Sudafrica. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

