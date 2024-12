Meloni: “La sinistra voleva indebolire Fitto e l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Von der Leyen ha indebolito i commissari? No, penso che l’unico commissario che voi avete tentato di indebolire è Raffaele Fitto. Penso che il vostro problema sia che gli elettori con il loro voto hanno indebolito la sinistra, ma si chiama democrazia. Noi con la nomina di Fitto abbiamo rotto un altro tetto di cristallo: il tentativo di isolamento che deve esserci con tutti quelli che non sono di sinistra o non fanno accordi con la sinistra”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo, rivolgendosi all’opposizione. sat/gtr

(Fonte video: Camera dei deputati)

