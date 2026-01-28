Mattarella ad Abu Dhabi: “La visione interreligiosa necessaria nella vita internazionale”

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale c’è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza e di convivenza: è una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita alla Casa della Famiglia Abramitica ad Abu Dhabi . “Questa casa di Abramo, con la moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana, è davvero un punto di riferimento per questa visione di cui vi è grande necessità nella vita internazionale”.

lcr/mrv

(Fonte video: Quirinale)

Navigazione articoli