IN EVIDENZA Politica Video

Mattarella ad Abu Dhabi: “La visione interreligiosa necessaria nella vita internazionale”

Di

Gen 28, 2026
ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale c’è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza e di convivenza: è una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita alla Casa della Famiglia Abramitica ad Abu Dhabi. “Questa casa di Abramo, con la moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana, è davvero un punto di riferimento per questa visione di cui vi è grande necessità nella vita internazionale”.
lcr/mrv
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Cronaca IN EVIDENZA Video

Niscemi, Meloni: “La priorità è dare risposte ai 1.500 sfollati”

Gen 28, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Meloni in visita a Niscemi, riunione operativa sull’emergenza frana

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA Viaggiando Video

Milano-Cortina: ANAS ha aperto le varianti di Tai e Valle di Cadore

Gen 28, 2026

Ti sei perso...

Cronaca IN EVIDENZA Video

Niscemi, Meloni: “La priorità è dare risposte ai 1.500 sfollati”

Gen 28, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Meloni in visita a Niscemi, riunione operativa sull’emergenza frana

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Mattarella ad Abu Dhabi: “La visione interreligiosa necessaria nella vita internazionale”

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA Viaggiando Video

Milano-Cortina: ANAS ha aperto le varianti di Tai e Valle di Cadore

Gen 28, 2026