IN EVIDENZA Viaggiando Video

Milano-Cortina: ANAS ha aperto le varianti di Tai e Valle di Cadore

Di

Gen 28, 2026
BELLUNO (ITALPRESS) – Anas ha inaugurato e aperto al traffico le varianti di Tai e Valle di Cadore sulla SS 51 di Alemagna, nel giorno del passaggio della Fiamma Olimpica a Cortina d’Ampezzo. La variante di Tai di Cadore si sviluppa per 1,5 chilometri e comprende una galleria di circa 1.000 metri, nuovi svincoli e opere di sistemazione idraulica. La variante di Valle di Cadore si estende per 800 metri, di cui 620 in galleria, ed elimina la storica strozzatura costituita dall’attraversamento urbano della Borgata Costa regolato da impianto semaforico.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

Cronaca IN EVIDENZA Video

Niscemi, Meloni: “La priorità è dare risposte ai 1.500 sfollati”

Gen 28, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Meloni in visita a Niscemi, riunione operativa sull’emergenza frana

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Mattarella ad Abu Dhabi: “La visione interreligiosa necessaria nella vita internazionale”

Gen 28, 2026

Ti sei perso...

Cronaca IN EVIDENZA Video

Niscemi, Meloni: “La priorità è dare risposte ai 1.500 sfollati”

Gen 28, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Meloni in visita a Niscemi, riunione operativa sull’emergenza frana

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Mattarella ad Abu Dhabi: “La visione interreligiosa necessaria nella vita internazionale”

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA Viaggiando Video

Milano-Cortina: ANAS ha aperto le varianti di Tai e Valle di Cadore

Gen 28, 2026