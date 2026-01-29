IN EVIDENZA Politica Video

Mattarella: “Relazioni di qualità con gli Emirati, un successo politico dell’Italia”

Gen 29, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Ieri con lo sceicco di Abu Dhabi, presidente degli Emirati e, tra poco, con lo sceicco di Dubai, vicepresidente e primo ministro, affronteremo lo stato di eccellenza delle nostre relazioni sotto ogni profilo. Questo è un Paese il cui dinamismo è diventato non soltanto proverbiale, vorrei dire esemplare per la velocità e per la capacità di visione che alcuni anni fa ha condotto a questa condizione di avanzamento su frontiere, anche particolarmente sviluppate e innovative sotto il profilo tecnologico. Con un’attività economica e finanziaria che a Dubai è particolarmente intensa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano a Dubai.ads/mca2
(Fonte video: Quirinale)

