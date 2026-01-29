Attualità IN EVIDENZA Salute & Scienza

La postura perfetta: 5 consigli per avere benefici estetici e terapeutici

Raimondo Bovone

Migliorare la postura del corpo è un investimento immediato nel proprio benessere e aspetto. Non si tratta di complesse trasformazioni fisiche, ma di un semplice accorgimento che ti farà apparire subito più sicuro, facendoti sembrare anche più alto. Le lunghe ore passate davanti al computer, specialmente dopo la pandemia, hanno compromesso l’allineamento naturale del corpo, causando dolori e tensioni.

LA BUONA NOTIZIA – Esistono semplici passi per contrastare questa “gobba interiore”. Migliorare la postura riduce i dolori, ottimizza la respirazione e supporta la digestione. Come spiega la fisioterapista Cassandra Hill, un corpo ben allineato permette a muscoli e articolazioni di lavorare in modo ottimale. Il punto di partenza è la consapevolezza: notare l’allineamento naturale durante le attività quotidiane.

I 5 CONSIGLI PRATICI

1. RISCALDARSI PRIMA DI SEDERSI – Prima di iniziare la giornata lavorativa, muovi il corpo. Il dottor Rahul Shah, chirurgo ortopedico, consiglia una breve attività aerobica, come una passeggiata o esercizi di mobilità, della durata di 20 o 30 minuti. Questo risveglia i muscoli, ne aumenta la resilienza e la consapevolezza prima di affrontare lo stress della seduta prolungata.
2. DARE UN’OCCHIATA CRITICA ALLA POSTAZIONELavorare da divani o letti è un errore da evitare. La dottoressa Leada Malek suggerisce un’ergonomia ottimale: la parte superiore dello schermo deve essere all’altezza degli occhi. Assicurati che i polsi siano in posizione neutra, i gomiti a 90° e le spalle rilassate. La sedia deve sostenere la parte bassa della schiena per facilitare una posizione eretta e prevenire la protrusione del collo.

3. FARE PAUSE REGOLARI – Nessuna postura, per quanto corretta, è sostenibile per ore. Il corpo segnala la necessità di muoversi. Shah consiglia di fare una pausa ogni 40 minuti circa. Cambiare posizione frequentemente evita le lesioni da affaticamento e mantiene attivi i muscoli che sostengono la postura.
4. NON CADERE NELLA TRAPPOLA DEI CORRETTORI ESTERNI – Evita le facili soluzioni come fasce o cinture posturali pubblicizzate online. Hill avverte che la postura si migliora con la rieducazione neuro-muscolare, un lavoro che deve essere attivo e “arrivare da dentro di te”. I dispositivi esterni non offrono una soluzione sostenibile o funzionale.
5. ALLENARE LA FORZA MUSCOLARE – Muscoli deboli contribuiscono a una postura scorretta. L’allenamento della forza, in particolare con esercizi come i rematori con manubri, è essenziale. Concéntrati sui muscoli che tirano le scapole verso il basso e indietro. Trasferire la consapevolezza corporea sviluppata con il sollevamento pesi alle attività quotidiane è la chiave per mantenere un allineamento duraturo.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

La postura perfetta: 5 consigli per avere benefici estetici e terapeutici

Gen 29, 2026 Raimondo Bovone
