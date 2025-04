ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo alleato per la diagnosi precoce del tumore del seno, patologia che in Italia colpisce circa 60mila donne ogni anno. Si tratta di un software di Intelligenza Artificiale in grado di migliorare la qualità e l’efficacia degli esami mammografici. A utilizzarla medici e tecnici di radiologia dell’Istituto Clinico Humanitas e degli Humanitas Medical Care.

sat/azn