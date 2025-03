Il presidente del Senato La Russa: “Il partenariato con la Cina avrà una crescita importante”

ROMA (ITALPRESS) – “È il secondo incontro ad alto livello che ho avuto, devo registrare un grande interesse per il rapporto della Cina con l’Italia e una grande attenzione, specie dopo la visita del Presidente della Repubblica e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che hanno rinnovato i termini del nostro partenariato che sembra in crescita importante”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai microfoni di Senato Tv, a margine dell’incontro a Pechino con il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese, Han Zheng. Poi ha aggiunto: “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avviato un percorso, io mi sono limitato a cercare di consolidarlo e a dare il segnale che il Parlamento italiano e il Senato sono nella stessa direzione e nella stessa lunghezza d’onda di ricercare uno sviluppo commerciale e culturale, ma soprattutto un ruolo comune per una pace giusta e duratura nei luoghi di conflitto che purtroppo sono presenti nel mondo”.xi2/vbo/mca3/sat

