Salute & Scienza Video

Influenza: appello dei medici a vaccinarsi per proteggere i fragili

Di

Nov 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo dell’inverno e del calo delle temperature aumenta la preoccupazione per gli effetti dell’influenza stagionale, che dovrebbe raggiungere il picco del contagio nel periodo delle festività natalizie e dell’inizio del nuovo anno. La cosiddetta influenza australiana si annuncia particolarmente virulenta, con notevoli rischi per la salute dei cittadini, soprattutto gli anziani e i fragili. Da qui l’appello a vaccinarsi, rilanciato anche dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odondoiatri.

sat/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Ragusa: arrestato l’omicida di Scicli del 2024

Nov 5, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

L’ambasciatore del Sudan in Italia: “Fermare i massacri commessi dai ribelli”

Nov 4, 2025
Economia Motori Video

Automobili: mercato debole a ottobre

Nov 4, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Ragusa: arrestato l’omicida di Scicli del 2024

Nov 5, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Viaggiando

ACI Alessandria celebra i “Veterani della Guida”: aperte le candidature per la cerimonia d’autunno

Nov 5, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: Juventus-Sporting Lisbona 1-1, Vlahovic risponde ad Araujo

Nov 5, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 5 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone