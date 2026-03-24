In Italia 65.000 odontoiatri, professione in crescita

ROMA (ITALPRESS) – “Una bocca felice significa una vita felice”. È questo lo slogan scelto per l’edizione 2026 della Giornata Mondiale della Salute Orale che si celebra ogni anno per iniziativa della World Dental Federation, un’associazione internazionale che rappresenta oltre un milione di odontoiatri nel mondo. Una giornata con la quale si vuole sottolineare come la salute orale sia presupposto del benessere generale della persona in tutte le età della vita. Una occasione per incoraggiare buone abitudini quotidiane e controlli periodici per prevenire malattie come carie e gengiviti, ma anche patologie sistemiche. Un impegno che in Italia vede costantemente mobilitati circa 65.000 professionisti iscritti all’albo odontoiatri della Fnomceo.

sat/gtr