Osteoporosi, identikit dell’uomo a rischio

Set 29, 2025
MILANO (ITALPRESS) – Osteoporosi: quando e perché può colpire l’uomo? Quali sono i fattori specifici per lui? Come può l’uomo accorgersi di essere a rischio o di avere già la malattia, in forma anche grave? Perché l’osteoporosi dà fragilità anche all’uomo? Quali sono invece le cause squisitamente femminili? Nel 103° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori comuni e quelli specifici di osteoporosi in uomini e donne, sfatando molti luoghi comuni. Conoscerli aiuta a proteggere meglio la salute ossea personale e delle persone che amiamo, per invecchiare in maggiore autonomia.sat/gsl

