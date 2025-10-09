Salute & Scienza Video

La legge sull’obesità riconosce una patologia

Di

Ott 9, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Questa legge è un punto molto importante, a parte essere la prima al mondo che si occupa di obesità, quindi siamo i capofila di questa grande operazione. Finalmente si riconosce questa malattia e si fa comprendere, non solo al paziente, ma anche a tutta la comunità, che si tratta di una patologia e che non è un’esclusiva responsabilità di un atteggiamento o di uno stile di vita sbagliato da parte della persona che soffre di obesità”. Così Iris Zani, presidente della Federazione Italiana Associazioni Obesità, a margine di un incontro sulla legge Pella.
xc3/ads/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

La Russa: “Aumentare la collaborazione con il Brasile, anche con Mercosur”

Ott 9, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Il presidente INPS, Fava: “I conti stanno bene, chiuso il 2024 con utile di 15 miliardi”

Ott 9, 2025
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: omicidio di 2 bambini, arrestata la giovane madre

Ott 9, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Parlamento Ue “Sì al muro antidrone e a nuove sanzioni alla Russia”

Ott 9, 2025
TOP NEWS

Medio Oriente, Crosetto “Giornata storica, l’Italia sostiene la pace”

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA

Ferrero amplia l’offerta e lancia 5 nuovi prodotti

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA

Schifani “Entro l’anno restituiremo a Palermo il Castello Utveggio”

Ott 9, 2025