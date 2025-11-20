IN EVIDENZA Politica Video

Cop30, il ministro Pichetto: “Con Guterres confronto per un compromesso onorevole”

Nov 20, 2025
BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “Il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto di incontrare l’Italia per un confronto e per avere la nostra opinione, ha chiesto la collaborazione per riuscire a raggiungere un obiettivo di un compromesso onorevole rispetto alle posizioni di altri Paesi”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un punto stampa alla Cop30 di Belem in Brasile. “Nel colloquio abbiamo trattato il tema della mitigazione e anche sull’adattamento, dove Guterres chiede uno sforzo finanziario, ho risposto che con i Paesi UE abbiamo già condiviso la questione, noi abbiamo fatto un grande sforzo a Baku per raggiungere l’obiettivo di 300 miliardi. Gli ho precisato che l’Italia ha il primato UE, sia utilizzando la parte stretta dei fondi che sono 3 miliardi e mezzo, sia considerando che col criterio più generale noi siamo ben oltre i 10 miliardi di impegno in un solo anno”.xb1/sat/mca1

