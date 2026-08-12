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Il governatore Bucci: “Case di comunità, il sistema ligure funziona”

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Ago 12, 2026
GENOVA (ITALPRESS) – “Nelle case di comunità arriviamo a circa 8.000 trattamenti al mese, mentre nei pronto soccorso i numeri stanno diminuendo. Rimangono invece in aumento per i codici più gravi e questo purtroppo è dovuto anche allo spostamento verso la maggiore età”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in un’intervista all’Italpress. “A livello nazionale è necessario provvedere a facilitazioni per il reclutamento di medici e infermieri, ad esempio reclutando quelli che sono già in pensione”. La Liguria lo ha già fatto inserendo circa 200 professionisti che contribuiscono alla copertura dei turni.xa8/fsc/azn

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