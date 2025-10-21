Salute & Scienza Video

Antibiotico-resistenza, i medici lanciano l’allarme

Di

Ott 21, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Antibiotico-resistenze in urologia. E’ stata la SIU (Società Italiana di Urologia) in una conferenza a Roma a lanciare nuovamente l’allarme sul problema sempre più preoccupante della riduzione dell’efficacia degli antibiotici tradizionali per contrastare una serie di patologie di natura batterica. Una sollecitazione raccolta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), con diverse iniziative messe in campo per sensibilizzare pazienti e professionisti.

sat/gtr

Di

Articoli correlati

Economia Video

Nel 2024 turismo record nell’UE

Ott 21, 2025
Economia Video

Banche, crescono i prestiti alle imprese

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro degli Esteri di San Marino, Beccari: “Con l’Italia buon vicinato e forte sinergia”

Ott 21, 2025

Ti sei perso...

Calcio Sport

Champions League: pazza e bella Inter, 4-0 sul campo dell’Union SG

Ott 22, 2025
Calcio Sport

Champions League: allarme rosso per il Napoli, battuto 6-2 sul campo del PSV

Ott 22, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Nel 2024 turismo record nell’UE

Ott 21, 2025