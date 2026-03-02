Energia, Aer Soléir investe a Rondissone per progetto di accumulo elettrochimico

IN EVIDENZA

TORINO (ITALPRESS) – Aer Soléir, Independent Power Producer irlandese attivo nello sviluppo di progetti rinnovabili e di accumulo in Europa, ha avviato i lavori per il progetto di accumulo elettrochimico di Rondissone, in provincia di Torino. Con una potenza installata di 250 MW e una capacità di accumulo pari a 1 GWh, l’impianto rappresenta uno dei più grandi sistemi di storage energetico in costruzione in Italia e costituisce un’infrastruttura strategica per il rafforzamento della capacità di accumulo del sistema elettrico italiano. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 170 milioni di euro e costituisce la prima operazione di investimento realizzata in Italia da Aer Soléir.
