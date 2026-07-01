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Spazio, Meloni riceve Parmitano “Conferma l’eccellenza italiana del settore”

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Lug 1, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi l’astronauta italiano dell’ESA, il colonnello Luca Parmitano, designato dalla NASA come pilota della missione Artemis III, il cui lancio è previsto per il 2027 con l’obiettivo di aprire la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna.
Nel corso dell’incontro, il presidente Meloni ha rinnovato le congratulazioni al colonnello dell’Aeronautica Militare “per il prestigioso incarico, che dà lustro all’intera Nazione e conferma, ancora una volta, l’eccellenza dell’Italia nel settore spaziale”, si legge in una nota.
A conclusione dell’incontro, il presidente Meloni ha inoltre consegnato all’astronauta l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi, che accompagnerà la missione Artemis III nello spazio “quale simbolo dell’ingegno, dell’identità e dell’orgoglio italiano”.

– Foto ufficio stampa Presidenza del Consiglio –

(ITALPRESS).

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