‘Laura canta Pino’: musica e solidarietà per la ricerca, domani alle 21.30 nel cortile del Comune

Una serata in cui la grande musica incontra la ricerca, la solidarietà e il benessere della comunità. Giovedì 2 luglio 2026, alle 21.30, il suggestivo Cortile del Palazzo Comunale di Alessandria ospiterà “Laura canta Pino”, il concerto benefico che vedrà protagonista Laura Pezzella, accompagnata da una formazione di musicisti professionisti, in un intenso omaggio alle indimenticabili canzoni di Pino Daniele. L’evento è promosso dal Comune di Alessandria, attraverso gli Assessorati al Marketing Territoriale e alle Politiche Sociali, in collaborazione con il DAIRI, Solidal per la Ricerca e il Lions Club Alessandria Cittadella, che ha scelto di sostenere l’iniziativa come primo service del nuovo anno sociale.

INGRESSO LIBERO. INFO – Per prenotazioni: 335-414348.

L’iniziativa, dal titolo “Sound Prescribe”, nasce con un’importante finalità solidale: il ricavato della serata sarà devoluto a Solidal per la Ricerca per sostenere il progetto di Social Prescribing promosso dal DAIRI, diretto da Antonio Maconi, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Il progetto di ricerca punta a valutare l’efficacia dell’integrazione tra percorsi di cura e attività culturali del territorio – come concerti, spettacoli, musei e altre esperienze artistiche – nel migliorare il benessere delle persone. La sperimentazione coinvolgerà pazienti delle strutture di Medicina Interna, Oncologia, Psichiatria e Geriatria con l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo che riconosca la cultura come complemento ai percorsi sanitari, rafforzando l’approccio delle Medical Humanities, sempre più centrale anche nello sviluppo del percorso di ricerca dell’AOU AL, recentemente riconosciuta primo IRCCS pubblico del Piemonte.

LE PAROLE – Così la presidente Paola Bonzano: «Il Lions Club Cittadella sostiene i progetti di prescrizione sociale sul territorio, ed il progetto promosso dal DAIRI risponde a un bisogno concreto di salute e benessere, valorizzando il ruolo della cultura come strumento di cura, relazione e inclusione. Abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa perché unisce ricerca scientifica, umanizzazione delle cure e attenzione alla persona. Il legame con il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities garantisce rigore e valore scientifico, affiancando le eccellenze sanitarie locali in un percorso che promuove cure sempre più vicine ai bisogni delle persone».