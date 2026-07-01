Sere d’estate al San Carlone di Arona: da domani visite guidate al tramonto e concerti

Da domani, giovedì 2 luglio, tornano le “Sere d’Estate al Sancarlone”, calendario di appuntamenti serali a cura di Archeologistics, presso la Statua di San Carlo Borromeo di Arona, uno dei simboli più iconici del territorio del Lago Maggiore. L’iniziativa propone un’esperienza suggestiva che unisce cultura, storia, musica e momenti conviviali, offrendo al pubblico l’occasione di vivere piacevoli momenti presso il colosso in una veste inedita, immersa nella luce del tramonto e nella cornice panoramica del lago.

GLI EVENTI – Sono aperture oltre l’orario normale di visita, dopo le 18.30, per godere delle temperature più fresche, ammirare il panorama con un po’ di aria dalla terrazza e allo stesso tempo conoscere la storia di questa statua che dal 1698 domina la città di Arona e il Lago Maggiore. Ogni appuntamento prevede una visita guidata per ripercorrere le tappe della vita di San Carlo e della progettazione e realizzazione della colossale opera, per scoprire alcune curiosità e il legame con la Statua della Libertà di New York e per immergersi nel significato artistico e religioso del Sancarlone.

Durante le visite si potrà vivere anche l’esperienza un po’ adrenalinica di salire all’interno della statua fino alla testa del santo, percorrendo la famosa scala alla marinara: un’occasione unica per vedere la struttura interna e apprezzare la lavorazione delle lastre di rame da dentro.

Le aperture serali sono arricchite da momenti speciali, con concerti e cocktail sulla vicina Terrazza Paradiso che renderanno suggestivi questi momenti serali.

La finestra sulla schiena della statua

LE DATE – GIOVEDI’ 2 LUGLIO – Visita guidata e cocktail alla Terrazza Paradiso – La rassegna si apre con una serata all’insegna della cultura e della convivialità. Sono previsti 2 turni: uno alle 18.30 (prima cocktail e poi visita guidata) e uno alle 20 (prima visita guidata e poi cocktail).

GIOVEDI’ 9 LUGLIO – Visita guidata e concerto – Serata dedicata all’incontro tra patrimonio storico e musica. La visita guidata accompagnerà i partecipanti alla scoperta della figura di San Carlo Borromeo e della straordinaria realizzazione del monumento. A seguire, un concerto di musica classica nella chiesa di San Carlo offrirà un’esperienza unica.

GIOVEDI’ 16 LUGLIO – Visita guidata serale – Permetterà di conoscere da vicino la storia della statua, le tecniche costruttive e il suo significato simbolico.

GIOVEDI’ 13 AGOSTO – Visita guidata e cocktail alla Terrazza Paradiso – Nel cuore dell’estate torna la formula che unisce cultura e convivialità. Prima o dopo la visita guidata, i partecipanti potranno vivere un momento di relax con un cocktail presso la Terrazza Paradiso. Sono previsti 2 turni: uno alle 18.30 (prima cocktail e poi visita guidata) e uno alle 20 (prima visita guidata e poi cocktail).

SABATO 29 AGOSTO – Visita guidata e concerto – Serata speciale accompagnata dalla musica della Anomala Brass Band. La visita guidata introdurrà il pubblico alla scoperta del monumento e della sua storia, mentre l’esibizione musicale contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

INFO E CONTATTI – Sito: www.statuasancarlo.it – Email: [email protected] – Telefono: 328 83772063 / 0322 249669 – Biglietti: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarlone-672.html

La statua e la scala interna (foto Varese news)