TOP NEWS

Sinner ancora re dei “Maestri”, Alcaraz ko. Meloni “Orgogliosi di te”

Di

Nov 17, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner fa il bis, batte Carlos Alcaraz e vince nuovamente le Atp Finals. A un anno dal trionfo su Taylor Fritz, l’altoatesino è di nuovo re di Torino grazie al successo in due set con il punteggio di 7-6(4) 7-5 in due ore e 15 minuti di gioco. Si chiude un 2025 che, nonostante lo stop di tre mesi per il caso Clostebol, gli ha permesso di disputare tutte le quattro finali Slam, vincendone due, trionfando inoltre in un Masters 1000 (Parigi) e due Atp 500 (Pechino e Vienna). Risultati che gli valgono il secondo posto nel ranking maschile, a soli 550 punti da Alcaraz, che ha però disputato un maggior numero di tornei. Numerosi gli attestati di stima al campione italiano giunti via social da politici di entrambi gli schieramenti politici. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha postato su X una foto di Sinner con il commento “Orgogliosi di te campione!”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha invece postato  sullo stesso social la frase “Il ‘maestro’ è ancora lui”. Complimenti anche dal Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che sempre su X ha scritto “Straordinario, solo applausi”. Complimenti anche dalle opposizioni, con Giuseppe Conte che ha commentato “Immenso, ancora una volta campione dei campioni”.

– Foto Image –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport TOP NEWS

Nazionale, Gattuso elogia la sua Italia e avvisa: “Non ci sono gare facili”

Nov 12, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sinner ancora re dei “Maestri”, Alcaraz ko. Meloni “Orgogliosi di te”

Nov 17, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 17 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 16, 2025 Raimondo Bovone
Motori Video

MotoGP: Bezzecchi vince a Valencia l’ultima gara della stagione

Nov 16, 2025
Sport

Tennis, il presidente federale Binaghi: “ATP Finals confermano la passione degli italiani”

Nov 16, 2025