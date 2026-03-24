L’Alessandria Calcio è risalita in serie D: ha vinto il campionato con 4 giornate di anticipo

Un anno e mezzo dopo il fallimento, l’Alessandria Calcio torna a vedere la luce. Non ancora quella dei professionisti, della serie C per capirci, ma quella della serie D. Il 15 agosto 2024, raccontando su questo sito la triste storia di quella stagione, scrissi: “… la Forza e Coraggio diventa Alessandria Calcio, ritorna in possesso dei trofei e la storia dei grigi continua. Ma ci vorranno sempre 3 cose: qualcuno che mette i soldi, la squadra che fa gol e vince, la passione dei tifosi…”.

Proprio da quest’ultima si ripartì, perché dalla Curva Nord arrivarono le energie e gli stimoli per fondare la ‘Forza e Coraggio’, che vinse facile la Promozione, per arrivare poi, con la regìa dell’avv. Cesare Rossini, al coinvolgimento del presidente Antonio Barani (quello che mette i soldi) e alla corazzata di Alberto Merlo (la squadra che fa gol e vince), con il trionfo nel torneo di Eccellenza piemontese, girone B, vinto con 4 giornate di anticipo.

Domenica scorsa, battendo l’Albese 2-0 al ‘Moccagatta’, la compagine grigia ha raggiunto quota 66 punti (21 vinte, 2 perse, 3 pareggiate, gol 68-20), +14 sul Cuneo a 4 turni dalla fine. La categoria superiore, la serie D, ormai è certezza e i propositi sono molto buoni, come rivelato dallo stesso presidente. Perché l’obiettivo è tornare al posto giusto, tra i ‘pro’, e riuscirci in 3 anni sarebbe fantastico.