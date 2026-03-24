Attualità Alessandrina Calcio Sport

L’Alessandria Calcio è risalita in serie D: ha vinto il campionato con 4 giornate di anticipo

DiRaimondo Bovone

Mar 24, 2026
La storica facciata dello stadio 'Moccagatta', costruito nel 1929

Un anno e mezzo dopo il fallimento, l’Alessandria Calcio torna a vedere la luce. Non ancora quella dei professionisti, della serie C per capirci, ma quella della serie D. Il 15 agosto 2024, raccontando su questo sito la triste storia di quella stagione, scrissi: “… la Forza e Coraggio diventa Alessandria Calcio, ritorna in possesso dei trofei e la storia dei grigi continua. Ma ci vorranno sempre 3 cose: qualcuno che mette i soldi, la squadra che fa gol e vince, la passione dei tifosi…”. 

Proprio da quest’ultima si ripartì, perché dalla Curva Nord arrivarono le energie e gli stimoli per fondare la ‘Forza e Coraggio’, che vinse facile la Promozione, per arrivare poi, con la regìa dell’avv. Cesare Rossini, al coinvolgimento del presidente Antonio Barani (quello che mette i soldi) e alla corazzata di Alberto Merlo (la squadra che fa gol e vince), con il trionfo nel torneo di Eccellenza piemontese, girone B, vinto con 4 giornate di anticipo.

Domenica scorsa, battendo l’Albese 2-0 al ‘Moccagatta’, la compagine grigia ha raggiunto quota 66 punti (21 vinte, 2 perse, 3 pareggiate, gol 68-20), +14 sul Cuneo a 4 turni dalla fine. La categoria superiore, la serie D, ormai è certezza e i propositi sono molto buoni, come rivelato dallo stesso presidente. Perché l’obiettivo è tornare al posto giusto, tra i ‘pro’, e riuscirci in 3 anni sarebbe fantastico.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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