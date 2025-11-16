Tennis, il presidente federale Binaghi: “ATP Finals confermano la passione degli italiani”

TORINO (ITALPRESS) – “Se avessimo avuto un palazzetto grande il doppio, lo avremmo riempito ugualmente. La passione italiana per il tennis è incontenibile, cresce anno dopo anno, ma cosa ci si dovrebbe aspettare, visti i risultati così clamorosi dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici?”. Angelo Binaghi, presidente Fitp, non può che essere soddisfatto dell’edizione 2025 delle ATP Finals a Torino. “Siamo stanchi, ma anche molto felici, tutti ci dicono che sono diventate una manifestazione straordinaria, in totale simbiosi col territorio”.xn3/glb/mca2

