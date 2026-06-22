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Scoperti a Imola sei milioni di euro nascosti in paradisi fiscali

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Giu 22, 2026

BOLOGNA (ITALPRESS) – Oltre 6 milioni di euro nascosti al Fisco in Svizzera, Bahamas, Antigua e Stati Uniti. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Imola, a seguito di un’analisi incrociata sulle banche dati internazionali e sui flussi finanziari oltreconfine.

I controlli si sono concentrati su tre cittadini italiani residenti nel Nuovo Circondario Imolese che, tra il 2015 e il 2024, hanno omesso di dichiarare i propri capitali all’estero. Per uno di loro, che aveva trasferito i soldi nei paradisi fiscali caraibici senza giustificarne la provenienza, è scattato il recupero totale delle somme, considerate interamente sottratte alla tassazione italiana.

Il conto finale presentato dall’Erario ai tre evasori ha portato a: recuperi a tassazione per 2 milioni di euro circa; ulteriori sanzioni per omesso monitoraggio e per l’evasione nei paradisi fiscali per oltre 2,2 milioni di Euro.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).

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