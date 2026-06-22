L’Uruguay pareggia ancora, Capo Verde ferma Bielsa sul 2-2

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finisce 2-2 la sfida tra Uruguay e Capo Verde, valida per la seconda giornata del girone H ai Mondiali, che comprende anche Spagna e Arabia Saudita. Apre le marcature Pina, pareggia Araujo e Canobbio firma il sorpasso, ma nella ripresa pareggia Varela per la selezione del ct Brito. L’Uruguay si spinge subito in avanti per evitare il ripetersi di quanto successo con l’Arabia Saudita. I sudamericani mancano però di precisione, come al 14′ quando Valverde manda clamorosamente a lato un mancino incrociato. A sorpresa al 21′ la sblocca Capo Verde, che fino a quel momento non era riuscito ad avvicinarsi alla porta avversaria. Punizione da oltre 25 metri, Pina calcia basso verso la barriera che si apre, sorprendendo Muslera che non riesce ad arrivare sul pallone. 0-1 e prima rete ai Mondiali nella storia di Capo Verde. La squadra di Bielsa si ributta in avanti e trova il pari al 44′. Cross di Valverde, dal quale passa gran parte delle azioni offensive uruguaiane; Cabral rischia l’autogol di testa colpendo il palo, ma sulla ribattuta ci pensa Araujo, che in tuffo butta in rete la sfera. A recupero scaduto la ribalta l’Uruguay. Palla lunga di Ugarte verso l’area, dove Araujo fa sponda per Canobbio, che firma il 2-1, risultato con il quale si chiude la prima frazione. L’Uruguay sembra in controllo della partita in avvio di ripresa, ma al 61′ subisce inaspettatamente il pareggio. Olivera appoggia rischiosamente la palla al centro in fase di impostazione, Muslera prova a raggiungere la palla a 20 metri dalla sua porta con un’uscita sconsiderata, ma viene anticipato da Varela che, a porta ormai sguarnita, calcia in rete per il 2-2. Poco dopo Araujo trova il gol del 3-2, ma Eskas annulla tutto per una posizione irregolare dello stesso Araujo a inizio azione. Nel finale le squadre si allungano, e le occasioni per vincerla abbondano da entrambe le parti. A Miami, però, resiste il 2-2. Uruguay e Capo Verde salgono a 2 punti, dietro alla Spagna capolista e davanti all’Arabia Saudita ultima con un solo punto, e si giocheranno tutto all’ultima giornata.

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