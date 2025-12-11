TOP NEWS

Scoperte nel reggino 35 mila metri quadrati di serre abusive in area protetta

Di

Dic 11, 2025

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di San Luca, insieme al Nucleo Carabinieri Forestale di Locri e alla Polizia Locale di San Luca, hanno individuato un’estesa area agricola realizzata senza alcuna autorizzazione: quattro persone sono state denunciate per aver costruito vaste serre destinate alla coltivazione di lamponi in un’area sottoposta a vincolo sismico e idrogeologico. Le strutture, totalmente abusive, occupavano oltre 35.000 mq di territorio montano, modificandone in modo significativo l’assetto naturale.

Le indagini hanno inoltre permesso di accertare come uno degli indagati avrebbe prelevato circa 25.000 metri cubi di acqua al giorno dalla fiumara adiacente, una sottrazione massiccia e completamente illecita di una risorsa essenziale. Per lui è scattata anche la denuncia per furto aggravato.

– Foto: Uffico stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Truffa a onlus che gestisce Cattedrale Firenze, nove fermi

Dic 11, 2025
TOP NEWS

Il Napoli va ko in Champions, a Lisbona vince il Benfica 2-0

Dic 11, 2025
TOP NEWS

La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions

Dic 11, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Fitto “L’Ue deve fare il suo lavoro, ha grosse potenzialità”

Dic 11, 2025
IN EVIDENZA

Paky accende Rozzano, migliaia al listening party di “Gloria”

Dic 11, 2025
TOP NEWS

Scoperte nel reggino 35 mila metri quadrati di serre abusive in area protetta

Dic 11, 2025
TOP NEWS

Truffa a onlus che gestisce Cattedrale Firenze, nove fermi

Dic 11, 2025